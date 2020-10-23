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Зеленский рассказал, какая цель для Украины самая амбициозная

После заявлений о "курсе на НАТО" и евроинтеграции Владимир Зеленский продолжает радовать сторонников масштабными планами. В частности, 23 октября стало известно о ещё одной важной и амбициозной задаче, которую неплохо было бы реализовать.

Зеленский рассказал, какая цель для Украины самая амбициозная

По словам Владимира Зеленского, стране необходимы Олимпийские игры. Такое мнение он озвучил, общаясь с представителями украинского телевидения.

"Надо понять, какие шаги для этого нужно делать, и делать очень быстро. Если это много стоит — можно говорить об объединении и проводить [Олимпийские игры] с другой страной", — высказался Зеленский.

По мнению президента, от игр очень много плюсов: например, увеличится туристический поток, что хорошо скажется на доходах. Также Олимпиады имеют огромное символическое значение.

"Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", — подчеркнул Зеленский.

Напомним: олимпийская история Украины как независимого государства достаточно скромная. Впервые отдельная украинская команда приехала на игры в 1994 году (Лиллехаммер).

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