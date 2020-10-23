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Байден заявил, что у США "были хорошие отношения с Гитлером"

Критикуя в ходе теледебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа за "хорошие отношения" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, Джо Байден удивил зрителей, сославшись на "хорошие отношения" между США и Адольфом Гитлером.

Байден заявил, что у США &quot;были хорошие отношения с Гитлером&quot;. пост2
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Назвав Кима "другим парнем" во время дискуссии о Северной Корее, Трамп расхваливал его способность разговаривать с противниками и сказал, что его "гражданские отношения" с ним помогли двум странам избежать ядерной войны.

"Мы не на войне. У нас хорошие отношения…Иметь хорошие отношения с лидерами других стран — это хорошо", — сказал Трамп во время дебатов в четверг вечером.

Байден раскритиковал президента за встречу с Кимом, которого он назвал "головорезом":

"У нас были хорошие отношения с Гитлером до того, как он фактически вторгся в Европу", — ответил Байден.

Соцсети практически сразу вскипели:

"Никакое сравнение. Он теряет контроль над реальностью", — написал Мэтью Бетли в Твиттере.

"Какую книгу по истории он читает?-спросила радиоведущая Джанет Паршалл.

Байден заявил, что у США "были хорошие отношения с Гитлером". пост1
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

"Когда у президента Рузвельта были хорошие отношения с Гитлером?- изумился журналист Майкл Грэм .

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