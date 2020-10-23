Карикатуры из французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo были спроецированы на фасады зданий по всей Франции. Таким образом в стране отметили Национальный день траура в честь убитого учителя Сэмюэля Пати.
Напомним, что Пати был убит подростком-мусульманином, уроженцем Чечни Абдуллахом Анзоровым после показа карикатур Charlie Hebdo с изображением пророка Мухаммеда своим ученикам во время урока по свободе слова.
"По всей стране карикатуры из Charlie Hebdo были проецированы на фасады многочисленных зданий в знак поддержки и солидарности с Пати и другими жертвами исламистского террора, а также демонстрации свободы выражения мнений и свободы совести, — сказал Кэрол Дельга, президент региона Окситания. — Не должно быть слабости перед лицом врагов демократии, перед лицом тех, кто берет религию и превращает ее в оружие войны".
Представленные рисунки высмеивали три основные монотеистические религии — Христианство, Ислам и иудаизм. Фотографии убитого педагога также были включены в экспозиции.
Sur sa façade, à #Toulouse, la Région @Occitanie diffuse des caricatures de #CharlieHebdo, en hommage à Samuel Paty. #SamuelPaty #hommage pic.twitter.com/K8ZBojur90— Actu Toulouse (@actutoulouse) October 21, 2020
Quelques une des projections des caricatures de Charlie Hebdo sur les murs de l’Hôtel de Région #Charlie #toulouse #occitanie #samuelpaty #Libertedexpression pic.twitter.com/OYXfiJLtrE— Rouvière Timothé (@RouviereTimothe) October 21, 2020
Митинги памяти обезглавленного учителя прошли по всей Франции
Франция вышлет беженцев, подозреваемых в связях с экстремистами
Газета в Париже рискнула перепечатать карикатуры Charlie Hebdo
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.