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Карикатуры Charlie Hebdo теперь проецируются на здания во Франции

Карикатуры из французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo были спроецированы на фасады зданий по всей Франции. Таким образом в стране отметили Национальный день траура в честь убитого учителя Сэмюэля Пати.

Напомним, что Пати был убит подростком-мусульманином, уроженцем Чечни Абдуллахом Анзоровым после показа карикатур Charlie Hebdo с изображением пророка Мухаммеда своим ученикам во время урока по свободе слова.

"По всей стране карикатуры из Charlie Hebdo были проецированы на фасады многочисленных зданий в знак поддержки и солидарности с Пати и другими жертвами исламистского террора, а также демонстрации свободы выражения мнений и свободы совести, — сказал Кэрол Дельга, президент региона Окситания. — Не должно быть слабости перед лицом врагов демократии, перед лицом тех, кто берет религию и превращает ее в оружие войны".

Представленные рисунки высмеивали три основные монотеистические религии — Христианство, Ислам и иудаизм. Фотографии убитого педагога также были включены в экспозиции.

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