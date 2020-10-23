Минздрав Швеции: пожилым самоизоляция идёт во вред

Правительство Швеции отменило специальные рекомендации по самоизоляции для лиц старше 70 лет, поскольку "серьезные психологические и физические последствия изоляции перевешивают риски заражения COVID".

Министр здравоохранения Лена Халленгрен сообщила журналистам, что людям старше 70 лет и относящимся к группам особого риска теперь рекомендуется следовать рекомендациям по профилактике коронавируса, предложенным "для остальной части населения".

"В свою очередь, это означает, что крайне важно, чтобы каждый из нас следовал советам и рекомендациям, которые правительство и многие другие повторяют как мантру", — сказала Халленгрен.

Генеральный директор Шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон добавил, что пожилые люди понесли основную тяжесть пандемических ограничений, отмечая, что "психические и физические последствия значительны для тех, кто остался изолированным".

Напомним, что с самого начала пандемии людям старше 70 лет и находящимся в группах особого риска было рекомендовано ограничить физический контакт и избегать использования общественного транспорта, а также держаться подальше от магазинов и других мест массового пребывания людей.