Зеленский пообещал украинцам "уникальную вакцину" от коронавируса

После отказа Украины от поставок российской вакцины оказалось, что в стране уже практически готова собственная. Об этом сообщил населению Владимир Зеленский, уточнив: украинская "антиковидная" разработка уникальна.

На данный момент, по словам президента, вакцина проходит клинические тесты, а пока подробностей разработки он раскрыть не может. Также не уточняются конкретные сроки завершения разработки и тестирования.

"Мы не можем говорить обо всём, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие", — высказался Зеленский.

Президент отметил, что разработка вакцины на Украине не помешает закупить и иностранные варианты — при условии, что они будут эффективны и пройдут все клинические испытания. В частности, сказал Зеленский, Украина получит "европейский" вариант вакцины, как только он появится в доступе. Также Зеленский напомнил: карантин власти вводить пока не планируют.