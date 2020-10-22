Эксперт - о планах Зеленского по НАТО: "это политические пляски"

Курс, который "проложил" для Украины Владимир Зеленский, всё больше отдаляет её от России. Анонсированные мероприятия вроде "Крымской платформы", обещания о "реальности вступления в НАТО", работа по интеграции в ЕС (в том числе армейской) — всё это заставляет забыть о "стратегическом развитии экономики" страны.

Почему Зеленский так стремится в ЕС и НАТО? Рассказывает Константин Бондаренко, политолог, историк, председатель правления Института украинской политики и фонда "Украинская политика". Специальный материал только для "Правда. Ру".

"Зеленский не стремится в ЕС и НАТО, прекрасно понимая, что нас никто там не ждёт. Но, с другой стороны, он понимает, что ему противостоит достаточно серьёзный и опасный политический противник в виде Петра Порошенко и его электората, его избирателей, для которых курс на НАТО и членство в Евросоюзе это уже нечто сродни религии", — уверен эксперт.

Бондаренко замечает: ноябрь — традиционное время обострения противостояния между властью и радикально-националистически настроенной оппозицией. Поэтому накануне очередной годовщины Майдана Зеленский пытается "перехватить" их силу и лозунги для того, чтобы частично нейтрализовать.

"Что касается самих заявлений относительно членства в НАТО и ЕС. Все чудесно понимают: сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. И, по большому счету, это всего-навсего политические пляски, не более", — резюмирует эксперт.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".