Трамп: из-за выборных скандалов в РФ считают нас "глупейшими людьми"

Бесконечные скандалы, которые окружают предстоящие выборы президента в США, могут негативно повлиять на отношения к США ряда стран, в том числе — России. При этом скандалы лишь разгораются с новой силой, а попыток как-то их остановить не делается, из-за чего дипломатия Штатов выглядит "глупой".

Выступая перед своими сторонниками, президент США Дональд Трамп рассказал, что недавний скандал с перепиской и прочими данными из ноутбука сына Джо Байдена, Хантера, уже вызвал международный резонанс. При этом Трамп подверг критике главу спецкомитета по разведке Адама Шиффа, по данным которого вся эта история — часть российского "давления" на американскую выборную гонку.