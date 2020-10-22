Бесконечные скандалы, которые окружают предстоящие выборы президента в США, могут негативно повлиять на отношения к США ряда стран, в том числе — России. При этом скандалы лишь разгораются с новой силой, а попыток как-то их остановить не делается, из-за чего дипломатия Штатов выглядит "глупой".
Выступая перед своими сторонниками, президент США Дональд Трамп рассказал, что недавний скандал с перепиской и прочими данными из ноутбука сына Джо Байдена, Хантера, уже вызвал международный резонанс. При этом Трамп подверг критике главу спецкомитета по разведке Адама Шиффа, по данным которого вся эта история — часть российского "давления" на американскую выборную гонку.
"[История] с ноутбуком — это просто катастрофа. Шифф говорит, что это сделала Россия. О, Россия, Россия. Они, наверное, считают нас глупейшими людьми", — высказался Трамп.
Ранее это заявление уже спел опровергнуть госсекретарь США Майк Помпео, который отметил: "ноутбучный" скандал никак не связан с Россией.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.