Зеленского обвинили в "сдаче национальных интересов с потрохами"

Курс, который "проложил" для Украины Владимир Зеленский, всё больше отдаляет её от России. Анонсированные мероприятия вроде "Крымской платформы", обещания о "реальности вступления в НАТО", работа по интеграции в ЕС (в том числе армейской) — всё это заставляет забыть о "стратегическом развитии экономики" страны.

Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик высказался по действиям Зеленского и резко их раскритиковал. По мнению политика, президент "сдал национальные интересы".