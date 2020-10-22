Курс, который "проложил" для Украины Владимир Зеленский, всё больше отдаляет её от России. Анонсированные мероприятия вроде "Крымской платформы", обещания о "реальности вступления в НАТО", работа по интеграции в ЕС (в том числе армейской) — всё это заставляет забыть о "стратегическом развитии экономики" страны.
Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик высказался по действиям Зеленского и резко их раскритиковал. По мнению политика, президент "сдал национальные интересы".
"Ни о каком стратегическом пересмотре развития экономики и промышленности говорить не приходится.
Прекрасно понимаю: все, что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами.
Курс на сближение с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом — преступен", — уверен Лесик.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.