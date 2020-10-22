Полиция США планирует усилить охрану избирательных участков

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) обнародовал планы по обеспечению безопасности и возможным протестам на избирательных участках в преддверии Дня выборов.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Глава NYPD Теренс Монахан заявил на пресс-конференции, что департамент выделяет больше ресурсов на выборы в этом году, чем в предыдущие годы, "из-за характера нынешней президентской гонки".

"Офицеры полиции будут направлены для наблюдения за 1 201 избирательным участком по всему городу 3 ноября, включая 708 государственных школ и новые избирательные участки в Мэдисон-Сквер-Гарден и Линкольн-центре на Манхэттене, а также в Барклайс-центре в Бруклине. Кроме того, усиленные наряды полиции будут дежурить на 88 избирательных участках, предлагающих досрочное голосование, начиная с ближайшей субботы, 24 октября", — говорит Монахан.

По его словам, никаких разрешений на проведение демонстраций в день выборов или в последующие дни выдано не было.