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НАТО презентовал Центр управления космосом

НАТО практически завершил создание Космического центра управления спутниковой связью и ключевыми частями своих военных операций по всему миру.

НАТО презентовал Центр управления космосом

Напомним, ещё в декабре прошлого года лидеры альянса объявили космос "пятой сферой деятельности" НАТО после сухопутного, морского, воздушного и киберпространства.

И вот теперь они готовы презентовать новый космодром при воздушном командовании альянса в Рамштайне, Германия.

"Это будет координационный центр для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации нашей деятельности, -заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Это часть наших усилий по продвижению вперед в быстро развивающемся и высокотехнологичном секторе. Мы вынуждены их активизировать на фоне обеспокоенности тем, что страны-члены говорят о все более агрессивном поведении Китая и России в космосе».

На данный момент военный альянс настаивает на том, что его "подход будет оставаться оборонительным и полностью соответствовать международному праву. И несмотря на успехи, достигнутые в "пятой области", Столтенберг неоднократно заявлял в течение последнего года, что "НАТО не намерено размещать оружие в космосе."

 

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