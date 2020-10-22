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Экоактивисты США: разгон протестов в Портленде нанёс урон природе

ACLU и пять экологических групп подали в суд на федеральное правительство за то, сочтя "чрезмерным" использование "химических боеприпасов" против протестующих в Портленде.

Экоактивисты США: разгон протестов в Портленде нанёс урон природе

Активисты уверены: эти вещества могут нанести серьезный экологический ущерб, так как "силовики использовали беспрецедентное количество опасного химического оружия без учета его воздействия на здоровье жителей или окружающую среду".

"Способ и объем применения слезоточивого газа и других боеприпасов… они были настолько чрезмерными и существенными, что видимые остатки боеприпасов и осадки накапливались на улицах Портленда, тротуарах, бордюрах, биозаборах, ливневой системе, зданиях и стоячей воде", — написали экоактивисты в своей жалобе. — Вредные вещества были транспортированы и доставлены на берега и воды реки Уилламетт. Слезоточивый газ и другие химические боеприпасы… они также проникли в близлежащие жилые дома, федеральные и местные правительственные здания, предприятия и парки… [и], возможно, также проникли в растительность Портленда".

Истцы ссылаются на "операцию усердной доблести" DHS, которая была направлена на координацию федеральных правоохранительных органов для подавления протестов против жестокости полиции в Портленде летом, утверждая, что департамент не проводил "экологическую оценку", необходимую для операций такого масштаба.

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