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Газета в Париже рискнула перепечатать карикатуры Charlie Hebdo

Редакция парижской газеты La Nouvelle Republique получает угрозы в социальных сетях после того, как в воскресенье она опубликовала карикатуру на пророка Мухаммеда, перепечатав её из журнала Charlie Hebdo, в качестве иллюстрации к материалу о жестоком убийстве учителя Сэмюэля Пати.

Газета в Париже рискнула перепечатать карикатуры Charlie Hebdo

Редакционный директор La Nouvelle Republique Кристоф Эриго сообщил BFM TV, что "в данном вопросе разбираться будут правоохранители", поскольку он подал судебную жалобу.

"В решении издания опубликовать карикатуру не было абсолютно никакого желания провоцировать. Это было сделано, чтобы выразить гнев газеты по поводу убийства учителя", — пояснил Эриго.

Что говорят официальные лица

Полиция Франции пока никак не прокомментировала недавние угрозы.

Безотносительно к данному инциденту президент Эммануэль Макрон пообещал во вторник предпринять "конкретные действия против зла, которое является радикальным исламом", и объявил, что коллектив Шейха Ясина — мусульманская группировка, связанная с ХАМАСом — которая была "непосредственно причастна" к недавнему убийству, будет распущена.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин также призвал к роспуску двух исламских НПО после того, как их обвинили в участии в кампании в социальных сетях против Пати, которая и привела к его убийству.

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