Протестующие в Нигерии сожгли телевизионную станцию

Расстрел полицией протестующих против её произвола в Нигерии, в результате которого 12 человек погибли и десятки были ранены, лишь подлил масла в огонь.

В среду толпа перешла в активное наступление. В частности, была сожжена штаб-квартира телекомпании Continental в Лагосе.

Видео, опубликованные в социальных сетях, показали, что здание охвачено пламенем и дымом, а несколько припаркованных снаружи автомобилей сгорели.

TVC which is one of Tinubu’s favorite company is currently on fire 🔥🔥.

BUHARI and TINUBU please do the right thing, you can NEVER EVER win the MASSES.

pic.twitter.com/53X6Yn8b9h#Lekkitollgate #StopNigeriaGovernment #LekkiGenocide #LekkiMassacre #BlackTuesdayNigeria #EndSars