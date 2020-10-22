Протестующие в Нигерии сожгли телевизионную станцию

Расстрел полицией протестующих против её произвола в Нигерии, в результате которого 12 человек погибли и десятки были ранены, лишь подлил масла в огонь.

В среду толпа перешла в активное наступление. В частности, была сожжена штаб-квартира телекомпании Continental в Лагосе.

Видео, опубликованные в социальных сетях, показали, что здание охвачено пламенем и дымом, а несколько припаркованных снаружи автомобилей сгорели.

TVC which is one of Tinubu’s favorite company is currently on fire 🔥🔥. BUHARI and TINUBU please do the right thing, you can NEVER EVER win the MASSES. pic.twitter.com/53X6Yn8b9h#Lekkitollgate #StopNigeriaGovernment #LekkiGenocide #LekkiMassacre #BlackTuesdayNigeria #EndSars — Glory of Lagos (@gloryoflagos) October 21, 2020

TVC news in Lagos has been attacked.... pic.twitter.com/LE6AGWtRhL — Vina Theo-Adams (@vina4jos) October 21, 2020

Телеканал Channels TV, ещё один вещатель из Лагоса, объявил в среду днем, что он прекратил передачу из-за “неминуемого нападения на наш персонал и операции.”

Исполнители теракта до сих пор неизвестны.

Лагос до сих пор охвачен ожесточенными протестами против специального отряда по борьбе с грабежами (SARS), полицейского подразделения, обвиняемого в коррупции, похищении людей и вымогательстве.