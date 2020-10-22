Греция, Египет и Кипр осудили "агрессию" Турции в Средиземном море

Разведка природного газа и военная деятельность Турции в спорных водах Восточного Средиземноморья были резко осуждены ее соседями, которые также критиковали недавнее открытие пляжной зоны на Северном Кипре.

В совместном заявлении, опубликованном на однодневном саммите, прошедшем в среду, лидеры Египта, Кипра и Греции осудили то, что они назвали "незаконным бурением" Анкары и "агрессией" в регионе.

Тройка призвала Турцию прекратить свою деятельность в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) у берегов Кипра, внешняя граница которой проходит недалеко от неё.

Это последний обмен мнениями в краткой словесной войне вокруг турецкой деятельности вблизи Эгейского моря, в ходе которой на прошлой неделе Греция и Кипр обратились за поддержкой к ЕС.

Во вторник Греция призвала ЕС прекратить военный экспорт в Турцию, обвинив Анкару в нарушении условий вступления в блок, переговоры о котором она ведет уже более 20 лет.

Переговоры в среду между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и президентом Египта Абдель ФАТХом ас-Сиси также касались других вопросов, включая энергетику и борьбу с терроризмом.

Лидеры трёх стран также раскритиковали Турцию за недавнее открытие Вароши, Северного Кипрского пляжного курорта, заброшенного после конфликта 1974 года, и вновь заявили, что это нарушает резолюции 550 и 789 Совета Безопасности ООН.

Они призвали Анкару принять приглашение "вести переговоры добросовестно и с полным уважением международного права".