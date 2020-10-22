Госдепартамент США дал добро на продажу оружия Тайваню на $ 1,8 млрд

Госдеп США одобрил продажу Тайваню современного вооружения на сумму более $1,8 млрд.

Об этом официально объявил Пентагон. Теперь окончательное разрешение за Конгрессом.

Как следует из сообщения американского Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности, передача оружия была сертифицирована Госдепартаментом в среду:

"Продажа включает в себя грузовую ракетную установку Lockheed Martin, высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS), ракеты большой дальности "воздух-земля" производства Boeing и модернизацию датчиков для тайваньских истребителей F-16-все это на сумму чуть более $1,8 млрд".

Сделка происходит на фоне сообщений о том, что ещё несколько поставок оружия Тайваню находится на различных стадиях утверждения. По неподтверждённой информации, речь может идти, помимо прочего, о передовых беспилотниках MQ-9 Reaper и системе береговой противоракетной обороны стоимостью от 5 до 7 миллиардов долларов.

"Хотя предыдущие администрации заключали подобные сделки, президент Дональд Трамп "продал больше всех" — на $ 15 млрд оружия с момента вступления в должность", — отмечает The Wall Street Journal.

Пекин крайне недоволен

Несмотря на то, что сделка между США и Тайванем ещё не прошла через Конгресс, Пекин уже объявил, что Штаты получат "законный и необходимый" ответ, поскольку сделка "серьезно повредит интересам безопасности Китая и подорвёт китайско-американские отношения".

Никаких конкретных контрмер предложено не было, но КНР ранее уже ввела санкции в отношении американских производителей оружия после продажи Тайваню.