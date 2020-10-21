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Папа Римский: "Гомосексуалисты имеют право создавать семьи"

Папа Римский считает, что в закон "О гражданских союзах" необходимо внести изменения, так как текущая версия документа не учитывает права гомосексуалистов, которые хотят создать семью.

Папа Римский: "Гомосексуалисты имеют право создавать семьи"

"Гомосексуалисты имеют право создавать семьи. Они являются детьми Божьими, поэтому могут жить вместе", — сообщил глава Ватикана.

Папа Римский Франциск впервые выступил в поддержку однополых браков с того момента, как возглавил католическую церковь.

21 октября в рамках Римского кинофестиваля состоялась премьера фильма "Франческо". В нём понтифик рассказывает о миграции, бедности, экологических проблемах и расовом неравенстве. Кроме того, папа Римский затрагивает тему ущемления прав различных слоёв населения.

Также он является автором книги TerraFutura, в которой говорится о том, что секс и еда являются божественными удовольствиями.

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