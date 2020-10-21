Папа Римский: "Гомосексуалисты имеют право создавать семьи"

Папа Римский считает, что в закон "О гражданских союзах" необходимо внести изменения, так как текущая версия документа не учитывает права гомосексуалистов, которые хотят создать семью.

"Гомосексуалисты имеют право создавать семьи. Они являются детьми Божьими, поэтому могут жить вместе", — сообщил глава Ватикана.

Папа Римский Франциск впервые выступил в поддержку однополых браков с того момента, как возглавил католическую церковь.

21 октября в рамках Римского кинофестиваля состоялась премьера фильма "Франческо". В нём понтифик рассказывает о миграции, бедности, экологических проблемах и расовом неравенстве. Кроме того, папа Римский затрагивает тему ущемления прав различных слоёв населения.

Также он является автором книги TerraFutura, в которой говорится о том, что секс и еда являются божественными удовольствиями.