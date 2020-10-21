Экологии Китая угрожают миллиарды ненужных футболок

За год в Китае ежегодно производится более 5 млрд футболок. В основном это продукция низкого качества, которую обычно не покупают жители Поднебесной. Не находит она покупателей и на внешнем рынке.

В процессе производства этих изделий в атмосферу выбрасывается огромный объём углекислого газа.

Экологи подсчитали, что производство одежды даёт около 10% всех выбросов, что даже больше чем авиаперевозки.

Власти КНР не пытаются перерабатывать ненужную одежду, хотя её можно было бы использовать во благо экологии.

Одежду просто выбрасывают на свалки, которых уже стало слишком много. Площадь самой крупной свалки сопоставима с площадью 100 футбольных полей.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Китай планирует обнулить выбросы углерода к 2060 году.