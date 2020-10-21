Пашинян: армянам нужно взять оружие и отправиться на защиту Родины

Для того, чтобы защитить страну и завершить конфликт в Карабахе, Армении необходимо выставить на поле боя "всех, кто может сражаться". Такой призыв озвучил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Пашинян сообщил, что его слова — обращение в том числе к руководителям государственных структур и органам МСУ (местного самоуправления). Необходимо уже сейчас набирать добровольческие отряды, подчеркнул он.

"Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа — значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту Родины", — озвучил идею Пашинян.

Политик напомнил, что ещё с 90-х годов частенько вспоминается фраза "без Карабаха нет Армении". Он подчеркнул: пока о каком-то дипломатическом решении конфликта говорить смысла нет.