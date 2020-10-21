Генсек НАТО: мы поддерживаем продление ДСНВ

Контроль над ядерными вооружениями — важная составляющая мирового баланса сил, и поспешные или необдуманные решения могут привести к негативным последствиям. В частности, сейчас очень важно грамотно решить проблему продления договора СНВ, уверены в НАТО.

По словам генерального секретаря альянса, Йенса Столтенберга, НАТО целиком "за" прогресс по работе над документом и продление договорённостей. К сожалению, отметил политик, между РФ и США возникли некоторые разногласия, но в последние дни есть определённый прогресс.

"Важное место занимает сейчас будущее договора СНВ-3, действие которого истекает в начале будущего года. Союзники [по НАТО] поддерживают продление этого договора и США, и Россией. Мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет договора", — сообщил на пресс-конференции Столтенберг.

Под "прогрессом последних дней" политик, видимо, имел ввиду предложение США о "заморозке" ядерных арсеналов как условие продления СНВ-3. Российский МИД назвал данный вариант "приемлемым".