Штаб Дональда Трампа продолжает "артиллерийские обстрелы" штаба Джо Байдена. На фоне скандалов с "плохой памятью" Байдена, постоянных оговорок и участия его сына в коррупционных схемах очередной удар по репутации Байдена оказался "внешнеполитическим".
Джо Байден выступал перед своими избирателями, и в ходе своей речи сообщил следующее:
"НАТО находится под угрозой распада в ближайшем будущем. Мы видим всё, что происходит, от Белоруссии до Польши и Венгрии. В мире наблюдается подъём тоталитарных режимов".
Такие слова в штабе Трампа расценили как попытку поставить политику властей Польши и Белоруссии "на одну доску". Как минимум, такое сравнение — прямое оскорбление польских политиков, что в будущем может вылиться в дипломатические проблемы, сообщили представители штаба.
"Сравнение правительств Польши и Венгрии с руководством Белоруссии доказывает, что Байден не разбирается во внешней политике, не говоря уже о том, что такие сравнения оскорбительны для американцев польского происхождения", — подчеркнула заместитель руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Кортни Парелла.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.