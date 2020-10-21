Штаб Трампа снова критикует Байдена. На этот раз - за Польшу

Штаб Дональда Трампа продолжает "артиллерийские обстрелы" штаба Джо Байдена. На фоне скандалов с "плохой памятью" Байдена, постоянных оговорок и участия его сына в коррупционных схемах очередной удар по репутации Байдена оказался "внешнеполитическим".

Джо Байден выступал перед своими избирателями, и в ходе своей речи сообщил следующее:

"НАТО находится под угрозой распада в ближайшем будущем. Мы видим всё, что происходит, от Белоруссии до Польши и Венгрии. В мире наблюдается подъём тоталитарных режимов".

Такие слова в штабе Трампа расценили как попытку поставить политику властей Польши и Белоруссии "на одну доску". Как минимум, такое сравнение — прямое оскорбление польских политиков, что в будущем может вылиться в дипломатические проблемы, сообщили представители штаба.