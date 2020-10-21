Пашинян: террористы в районе НКР - угроза для всего региона

Террористы в Нагорном Карабахе, спонсируемые Турцией, представляют угрозу для всего региона, а в перспективе — и для соседних стран. Поэтому международному сообществу стоит тщательно расследовать ситуацию и предпринять меры по сдерживанию угрозы.

В рамках интервью для издания Iran председатель правительства Армении Никол Пашинян рассказал, что уже есть подтверждения того, что именно с подачи Турции (и через территорию этой страны) в зону конфликта прибывают наёмники-террористы. Ранее такие же данные приводили американские СМИ, сумевшие узнать даже "зарплату" наёмников — около 2 000 долларов в месяц.

"К сожалению, страны региона серьёзно не отреагировали на эту реальность. Нет сомнений, что присутствие иностранных террористов будет в будущем представлять угрозу для региона. Призываю отнестись к этому вопросу более серьёзно", — сообщил Пашинян.

Председатель правительства подчеркнул: вывод террористов — одно из требований, без которых невозможно будет прекращение огня.