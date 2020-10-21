Марк Эспер: настало время собрать союзников против экспансии РФ и КНР

Пекин и Москва заняты активной работой практически на всех континентах, что может подорвать авторитет США как "главной мировой державы". Для Вашингтона настало время собрать союзные государства и начать противостояние экспансии РФ и КНР, уверен глава Пентагона Марк Эспер.

Эсперт, выступая в Атлантическом совете, рассказал собравшимся: характер противостояния стал максимально глобальным.

"Мы видим, как Россия и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему", — высказался Эспер.

По словам чиновника, в Штатах не хотят войн, локальных конфликтов и подобных вещей, а просто стремятся защитить систему норм и правил, которая позволила бы всем странам получать выгоды и спокойно сосуществовать.