Бразилия будет закупать коронавирусную вакцину у Китая

Бразилия планирует использовать китайскую коронавирусную вакцину в рамках национальной программы иммунизации.
Об этом сегодня объявили официальные лица страны:
В случае одобрения регулятором здравоохранения страны Коронавак, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech, станет одной из двух вакцин, включенных в программу иммунизации Бразилии.
Страна также планирует ввести вакцину, созданную английским Оксфордским университетом и фармацевтическим гигантом AstraZeneca.
Губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что федеральное правительство согласилось закупить 46 млн доз вакцины "Коронавак".
По его словам, программа иммунизации может начаться уже в январе 2021 года.
Напомним, Бразилия была одной из стран, наиболее пострадавших от первой волны коронавируса и продолжает лидировать по числу заражений сейчас:
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