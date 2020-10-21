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Бразилия будет закупать коронавирусную вакцину у Китая

Бразилия планирует использовать китайскую коронавирусную вакцину в рамках национальной программы иммунизации.

Бразилия будет закупать коронавирусную вакцину у Китая

Об этом сегодня объявили официальные лица страны:

В случае одобрения регулятором здравоохранения страны Коронавак, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech, станет одной из двух вакцин, включенных в программу иммунизации Бразилии.

Страна также планирует ввести вакцину, созданную английским Оксфордским университетом и фармацевтическим гигантом AstraZeneca.

Губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что федеральное правительство согласилось закупить 46 млн доз вакцины "Коронавак".

По его словам, программа иммунизации может начаться уже в январе 2021 года.

Напомним, Бразилия была одной из стран, наиболее пострадавших от первой волны коронавируса и продолжает лидировать по числу заражений сейчас:

  • почти 5,3 млн подтвержденных случаев заболевания - третий самый высокий показатель в мире после США и Индии;
  • по числу смертей Бразилия уступает лишь США - на сегодняшний день зарегистрировано почти 155 тысяч летальных исходов.
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