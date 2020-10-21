Под Парижем закрывают мечеть, критиковавшую убитого исламистом учителя

Власти Франции распорядились временно закрыть большую мечеть Пантен близ Парижа по подозрению в подстрекательстве к радикализму, в результате чего подросток совершил убийство учителя Самуэла Пати.
Основание: мечеть поделилась на своей странице в Facebook видео, в котором она критиковала выбор материала учителем во время классной дискуссии о свободе выражения мнений.
Напомним, Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo.
"Мечеть, в которой насчитывается около 1500 прихожан, будет закрыта в среду вечером на шесть месяцев", — сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.
Видео, которым поделилась мечеть, выложил отец одной из школьниц. Мужчина — один из 15 человек, арестованных после убийства, вместе с известным исламистским радикалом и четырьмя членами семьи нападавшего, 18-летним подростком, который был застрелен полицией недалеко от места происшествия.
Глава пантинской мечети Мухаммед Хенниче заявил, что мечеть осудила убийство Пати как "дикость":
"в нашей религии нет места насилию", — написал он в facebook.
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