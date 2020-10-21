Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Посольство РФ обвинило Минюст США в разжигании русофобии
Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи
Фотофейк о ЧВК "Вагнер" появился в российских СМИ
Росстат проинформировал о ситуации с безработицей в стране
"Аэрофлот" отверг обвинение в контрабанде гаджетов
Реабилитолог Вадим Гиниятов объяснил, как быстро восстановить лёгкие
С Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в пользу госбюджета
Онлайн-сервисам такси предложили проверять на судимость водителей
Сергей Лазарев намекнул на скорую свадьбу

В Нигерии полиция расстреляла протестующих против её произвола

В Нигерии солдаты открыли огонь по людям, протестующим против жестокости полиции в Лагосе и требующим ввести независимый надзор за правоохранительными органами и психологическую оценку военнослужащих.

В Нигерии полиция расстреляла протестующих против её произвола

По сообщениям местных СМИ, стрельба и сирены были слышны в районе Лекки финансовой столицы Нигерии.

Хотя официальных сообщений о погибших или раненых не поступало, некоторые местные жители делились в социальных сетях фото с пропитанной кровью одеждой и флагами.

"Они начали стрелять боеприпасами в сторону толпы. Они стреляли в толпу. Я видел, как пуля попала в одного или двух человек", — сказал один из местных сотрудников Службы безопасности (цитата RT).

Фотограф, работавший на месте происшествия, сообщил, что видел, как стреляли в двух человек.

Протест начался как реакция на введение во вторник губернатором штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу 24-часового комендантского часа "на неопределенный срок" после того, как был подожжен полицейский участок.

"Двухнедельные протесты в городе выродились в монстра, который угрожает благополучию нашего общества", — заявил губернатор.

В Нигерии полиция расстреляла протестующих против её произвола. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
Последние материалы
Кабмин отклонил пакет поправок в Семейный Кодекс
Зюганов попросил Кремль прислушаться к протестующим в Хабаровске
Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей
Посольство РФ обвинило Минюст США в разжигании русофобии
Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи
Зачем в МГУ студентов ставят к позорному столбу?
Турция в Нагорном Кара﻿бахе — участник или посредник
Фотофейк о ЧВК "Вагнер" появился в российских СМИ
Александр Гущин: без создания регионального союза России будет сложно
Зеленский — официальный агент МИ-6
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников