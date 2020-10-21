В Нигерии полиция расстреляла протестующих против её произвола

В Нигерии солдаты открыли огонь по людям, протестующим против жестокости полиции в Лагосе и требующим ввести независимый надзор за правоохранительными органами и психологическую оценку военнослужащих.

По сообщениям местных СМИ, стрельба и сирены были слышны в районе Лекки финансовой столицы Нигерии.

Хотя официальных сообщений о погибших или раненых не поступало, некоторые местные жители делились в социальных сетях фото с пропитанной кровью одеждой и флагами.

"Они начали стрелять боеприпасами в сторону толпы. Они стреляли в толпу. Я видел, как пуля попала в одного или двух человек", — сказал один из местных сотрудников Службы безопасности (цитата RT).

Фотограф, работавший на месте происшествия, сообщил, что видел, как стреляли в двух человек.

Протест начался как реакция на введение во вторник губернатором штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу 24-часового комендантского часа "на неопределенный срок" после того, как был подожжен полицейский участок.

"Двухнедельные протесты в городе выродились в монстра, который угрожает благополучию нашего общества", — заявил губернатор.