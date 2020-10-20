Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация должны договориться о продлении договора СНВ-3 до февраля 2021 года.
К этому призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель во время своего выступления в Европарламенте.
"Мы продолжим настойчиво призывать к продлению со стороны США и России договора СНВ-3 до февраля 2021 года", — отметил политик.
Ранее президент России Владимир Путин уже призывал США продлить ДСНВ без каких-либо условий на один год.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.