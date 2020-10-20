Боррель призвал продлить действие договора СНВ-3

Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация должны договориться о продлении договора СНВ-3 до февраля 2021 года.

К этому призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель во время своего выступления в Европарламенте.

"Мы продолжим настойчиво призывать к продлению со стороны США и России договора СНВ-3 до февраля 2021 года", — отметил политик.

Ранее президент России Владимир Путин уже призывал США продлить ДСНВ без каких-либо условий на один год.