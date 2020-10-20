Россия вышлет гуманитарную помощь в Кабо-Верде и Анголу

22 тонны гуманитарного груза доставит борт МЧС России в Кабо-Верде и Анголу в рамках помощи для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"20 октября самолётом Ил-76 МЧС России из Москвы будет осуществлена доставка гуманитарной помощи населению Анголы и Кабо-Верде", — сказано в сообщении.

Гуманитарный груз состоит из средств дезинфекции, индивидуальных средств защиты и других медицинских изделий.