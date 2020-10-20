22 тонны гуманитарного груза доставит борт МЧС России в Кабо-Верде и Анголу в рамках помощи для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"20 октября самолётом Ил-76 МЧС России из Москвы будет осуществлена доставка гуманитарной помощи населению Анголы и Кабо-Верде", — сказано в сообщении.
Гуманитарный груз состоит из средств дезинфекции, индивидуальных средств защиты и других медицинских изделий.
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