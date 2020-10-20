Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты республики, поскольку "наелся президентством".

Об этом сообщил оппозиционер Юрий Воскресенский, с которым Лукашенко встречался в СИЗО.

"Он дал слово всем участникам "круглого стола", что наелся президентства, что это его последний срок", — пояснил активист.

По словам Воскресенского, Лукашенко готов пойти на ограничение президентских сроков в новой Конституции.