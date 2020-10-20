Лукашенко: если народ решит идти в НАТО - пойдём в НАТО

Александр Лукашенко продолжает делать громкие заявления. Не успел лидер Белоруссии пообещать протестующим, что силовики "найдут их всех в спокойном режиме", как начал рассказывать о том, что мнение народа — ключевой момент в ходе принятия ряда решений. В частности, при "походе в НАТО".

Лукашенко подчеркнул, что в подобных вопросах последнее слово всегда должен говорить народ. Поэтому власти не будут принимать решений, не посоветовавшись с гражданами.

"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана", — сообщил Лукашенко.

Основной момент, по словам Лукашенко, — желание властей провести народ "в спокойное будущее", так что руководство страны готово выполнять народные желания.