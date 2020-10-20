Александр Лукашенко не держится за власть в Белоруссии. На самом деле президента страны интересует будущее государства и благополучие его жителей.
Об этом рассказал сам белорусский лидер. Лукашенко отметил, что очень переживает за будущее белорусов в случае прихода к власти оппозиции.
"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?" — заявил президент республики.
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