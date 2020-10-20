Лукашенко заявил, что не держится за власть

Александр Лукашенко не держится за власть в Белоруссии. На самом деле президента страны интересует будущее государства и благополучие его жителей.

Об этом рассказал сам белорусский лидер. Лукашенко отметил, что очень переживает за будущее белорусов в случае прихода к власти оппозиции.