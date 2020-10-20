Лукашенко пообещал протестующим "найти каждого"

В своей борьбе с протестующими Александр Лукашенко, похоже, не собирается прислушиваться к просьбам Запада, а лишь намерен ещё сильнее "закрутить гайки". Силовые ведомства страны, по словам Лукашенко, придумали новую тактику, которая позволит быстро разобраться с митингующими.

"Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдём каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это даёт определённый эффект", — рассказал Лукашенко.

Отметим, что и "традиционными" методами Лукашенко не гнушался: против протестующих ранее применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые дубинки. Лидер оппозиции Светлана Тихановская посоветовала силовикам "перейти на сторону народа".

Напомним: протесты, начавшиеся в стране 9 августа, продолжаются до сих пор. Ключевое требование протестующих — отставка Лукашенко.