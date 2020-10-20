Зеленский рассказал о возврате "вопроса Крыма" в международную повестку

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о создании нового формата "Крымская платформа", который "возвращает вопрос Крыма" в международную повестку.

"Мы создаём формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнёрами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", — отметил президент Украины

Об этом Зеленский рассказал в ходе своего ежегодного обращения к депутатам Верховной рады. Ранее он выступил за создание особой экономической зоны в Донбассе после прекращения боевых действий.