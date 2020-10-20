Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас дипломаты активно работают над организацией саммита в "нормандском формате".
Украинский лидер выразил надежду, что переговоры по Донбассу с участием России, Франции и Германии состоятся как можно скорее. Об этом он рассказал в ходе своего ежегодного выступления перед депутатами Верховной рады.
"Наши дипломаты непрерывно работают для подготовки следующего "нормандского саммита" в Берлине. Мы ожидаем его скорейшего проведения и продолжения диалога и движения для наступления желаемого мира", — отметил Зеленский.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.