Зеленский хочет поскорее провести саммит в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас дипломаты активно работают над организацией саммита в "нормандском формате".

Украинский лидер выразил надежду, что переговоры по Донбассу с участием России, Франции и Германии состоятся как можно скорее. Об этом он рассказал в ходе своего ежегодного выступления перед депутатами Верховной рады.