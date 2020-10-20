Зеленский отправил депутатов "на передовую"

Владимир Зеленский продолжает работать над разрешением кризиса в Донбассе. Помимо уже анонсированных "пакетов" документов, в рамках которых в регионе будет основана особая экономическая зона, и работы по амнистированию президент Украины отправит в Донбасс 120 депутатов своей фракции.

120 представителей партии "Слуга народа", которые поедут в зону кризиса, смогут, по словам Зеленского, своими глазами увидеть масштаб происходящего. Президент отметил, что весьма рад факту отправки депутатов "не на Мальдивы, как раньше", а в регион, где необходима помощь.

"Депутаты узнают о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей", — высказался Зеленский.

Также президент Украины выступил с приглашением ко всем мировым лидерам, которые окажутся с визитом в Киеве, посетить Донбасс, "чтобы увидеть реальную ситуацию".

Зеленский также сообщил: военный бюджет страны не будет уменьшен ни на гривну.