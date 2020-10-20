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Австралия возвращается в "антикитайский блок"

Правительство Австралии, ранее обвинявшее Китай в хакерских атаках и нарушении ряда договоров по импорту/экспорту, сделало следующий шаг. Войска Австралии примут участие в совместных учениях, которые считаются "антикитайскими".

Австралия возвращается в "антикитайский блок"

Австралия присоединяется к Индии, США и Японии в рамках учений-манёвров "Малабар", которые пройдут в Индийском океане. В первую очередь учения направлены на обеспечение безопасности в регионе и установление долгосрочных отношений по линии министерств обороны. Данные приводит американский канал CNN.

"Австралия совместно с Индией, США и Японией примет участие в учениях ВМФ "Малабар", которые рассматриваются в качестве попытки укрепить взаимодействие этих четырех демократий на фоне обострения напряженности отношений с Китаем", — рассказывают журналисты канала.

Для Канберры такие учения — первые с 2007 года. Интересно, что в Пекине уже успели охарактеризовать форум, в рамках которого согласовали учения, "антикитайским".

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