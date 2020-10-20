Сенаторы США обеспокоены продажей F-35 в ОАЭ

Несмотря на поставки оружияиз Штатов практически по всему миру, некоторые сделки вызывают опасения в американской политической элите. Так, сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид решили уточнить, зачем США продавать свои F-35 Объединённым Арабским Эмиратам.

По мнению политиков, подобная сделка опасна, потому что в ОАЭ рады работать как с Россией, так и с Китаем, что может привести к передаче ряда технологий в эти страны. Менендес и Рид волнуются за защиту этих технологий: гарантировать её могут только власти ОАЭ, а пока Штатам остаётся "поверить на слово".