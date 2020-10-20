Дональд Трамп рассказал, что чувствует себя как супермен

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что после принятия коктейля из антител к коронавирусу компании Regeneron почувствовал себя суперменом. Ранее президент перенёс COVID-19. Ему удалось вылечиться от недуга в считанные дни.

"Я принял лекарство Regeneron, о котором еще шесть месяцев назад никто не слышал. Я просыпаюсь на следующее утро, и я чувствую себя как супермен", — заявил Трамп, выступая перед единомышленниками в штате Аризона.

Трамп также пообещал, что в скором времени американские учёные разработают собственную вакцину от коронавируса.