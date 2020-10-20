Трамп рассказал об обновлении ядерного оружия "до небывалого уровня"

Дональд Трамп продолжает радовать своих сторонников и злить оппонентов: на этот раз президент обратил внимание на ядерный потенциал Штатов.

По словам Трампа, проведённые обновления "ядерных арсеналов" позволили получить оружие, качество и количество которого вызывают зависть даже у Китая и России.

"У нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наше ядерное оружие до уровня, которого [никто] даже близко ещё не достигал", — высказался Трамп.

Президент отметил, что модернизация обошлась казне страны в 2,5 трлн долларов, однако новые "ракеты, танки и истребители" выводят Штаты вперёд в плане защищённости от военных угроз.

Также Трамп отметил, что причиной особой зависти РФ и КНР станут новые гиперзвуковые ракеты США, которые "в семь раз быстрее" аналогов из-за рубежа.

"Россия и Китай завидуют США из-за отсутствия у них такой техники", — сообщил президент.

Похвастался Трамп и успехами в борьбе с терроризмом: оказалось, что он договорился с правительством Судана о выплатах для жертв терроризма из США.