Роберт Каплан: Штатам нужно "перезагрузить" отношения с Китаем

Чиновникам в Вашингтоне стоит задуматься о том, как строить отношения с Пекином, потому что продолжение "торговых войн" и дальнейшее охлаждение отношений чреваты масштабным мировым кризисом. Об этом рассказал профессор Роберт Каплан в материале для издания The Foreign Policy.

По мнению эксперта, речь идёт не о "мире и дружбе": достаточно просто создать понятную для обеих сторон систему правил, в рамках которой возможно сотрудничество.

"Нынешний уровень напряженности между Вашингтоном и Пекином не может просто продолжаться без инцидентов, о которых обе стороны могут потом пожалеть", — рассказал Каплан.

Профессор считает, что нынешние отношения можно называть практически "холодной войной", причём в последние 4 года динамика лишь ухудшается.