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Роберт Каплан: Штатам нужно "перезагрузить" отношения с Китаем

Чиновникам в Вашингтоне стоит задуматься о том, как строить отношения с Пекином, потому что продолжение "торговых войн" и дальнейшее охлаждение отношений чреваты масштабным мировым кризисом. Об этом рассказал профессор Роберт Каплан в материале для издания The Foreign Policy.

Роберт Каплан: Штатам нужно "перезагрузить" отношения с Китаем

По мнению эксперта, речь идёт не о "мире и дружбе": достаточно просто создать понятную для обеих сторон систему правил, в рамках которой возможно сотрудничество.

"Нынешний уровень напряженности между Вашингтоном и Пекином не может просто продолжаться без инцидентов, о которых обе стороны могут потом пожалеть", — рассказал Каплан.

Профессор считает, что нынешние отношения можно называть практически "холодной войной", причём в последние 4 года динамика лишь ухудшается.

"Если использовать аналогию с холодной войной, следующая администрация должна будет перенести американо-китайское соперничество из состояния до кубинского ракетного кризиса в состояние после кубинского ракетного кризиса, избегая ужасающую опасность самого кубинского ракетного кризиса", — предупреждает Каплан.

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