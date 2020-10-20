Чиновникам в Вашингтоне стоит задуматься о том, как строить отношения с Пекином, потому что продолжение "торговых войн" и дальнейшее охлаждение отношений чреваты масштабным мировым кризисом. Об этом рассказал профессор Роберт Каплан в материале для издания The Foreign Policy.
По мнению эксперта, речь идёт не о "мире и дружбе": достаточно просто создать понятную для обеих сторон систему правил, в рамках которой возможно сотрудничество.
"Нынешний уровень напряженности между Вашингтоном и Пекином не может просто продолжаться без инцидентов, о которых обе стороны могут потом пожалеть", — рассказал Каплан.
Профессор считает, что нынешние отношения можно называть практически "холодной войной", причём в последние 4 года динамика лишь ухудшается.
"Если использовать аналогию с холодной войной, следующая администрация должна будет перенести американо-китайское соперничество из состояния до кубинского ракетного кризиса в состояние после кубинского ракетного кризиса, избегая ужасающую опасность самого кубинского ракетного кризиса", — предупреждает Каплан.
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