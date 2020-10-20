Макрон проводит антиисламскую кампанию. "Они не пройдут"

Трагические события во Франции вынудили власти действовать решительно: президент страны, Эммануэль Макрон, выступил с речью, в которой пообещал принять все меры для того, чтобы защитить светское общество и противостоять "исламскому сепаратизму".

В частности, Макрон планировал ввести запрет на выдачу виз имамам, начать жёстко контролировать финансирование мечетей и проверить школьные программы.

"Ислам — это религия, которая переживает кризис во всём мире. Мы не верим в политический ислам, который несовместим со стабильностью и миром во всём мире", — высказался Макрон.

Президент выступил с данными обещаниями около двух недель назад, то есть в начале октября. И реакция не заставила себя ждать: 16 октября в одном из районов страны обезглавили школьного учителя. Виновник не только не попытался скрыться, но и обратился к Макрону в соцсетях.

"Правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда", — сообщил он.

Реакция Макрона была однозначной: инцидент моментально стал "терактом исламиста", а комментарий президента был точен и краток.