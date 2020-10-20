Глава МВД Эстонии указал ЛГБТ-людям на дверь. В Швецию

Глава МВД Эстонии Март Хельме предложил представителям ЛГБТ сообщества "сменить страну проживания" и переехать на ПМЖ в Швецию.

Позиция министра внутренних дел была озвучена им во время интервью русскоязычному изданию газеты Deutsche Welle.

Политический скандал в Эстонии разразился из-за гомофобных высказываний главы эстонского МВД в интервью нашей программе "вТРЕНДde". Премьер страны осудил позицию министра, звучат призывы к его отставке. Вот фрагмент беседы, а полное интервью смотрите здесь https://t.co/WBXaq5qyuY pic.twitter.com/LuPr64nfRN

"Мы за то, чтобы однозначно обозначить в законе: брак — это союз между женщиной и мужчиной. И это всё. <…> Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали… А гомосексуалисты пусть переезжают в Швецию. В этой стране к ним относятся более вежливо…

Это не гомофобия. <…> Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду", — говорит Хельме.