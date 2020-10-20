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США предъявили обвинения в кибератаках шестерым "офицерам ГРУ"

Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений шестерым "офицерам российской военной разведки" в кибератаках на Грузию, Францию, Великобританию, ОЗХО, Украину и зимние Олимпийские Игры 2018 года.

США предъявили обвинения в кибератаках шестерым "офицерам ГРУ"

"Большое жюри присяжных в Пенсильвании обвинило шестерых россиян в заговоре, компьютерном взломе, мошенничестве с проводами, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и ложной регистрации доменного имени”, -написано в сообщении минюста США, в котором обвиняемые названы "офицерами подразделения 74455 Главного разведывательного управления России".

В обвинительном заключении указаны имена:

Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.

Согласно обвинениям,

  • они использовали вредоносные программы, такие как KillDisk, Industroyer, NotPetya и Olympic Destroyer, чтобы атаковать всё - от сетей в Украине и Грузии до Олимпийских игр, проходивших в Пхенчхане два года назад (к которым, напомним, российские спортсмены не были допущены к участию под своим национальным флагом из-за обвинений в допинге).
  • виновны в подрыве "усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее использование химического оружия "Новичок" на чужой территории” (имеется в виду отравление Скрипалей).

Помощник Генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс заявил, что

"ни одна страна не использовала свои кибернетические возможности так злонамеренно или безответственно, как Россия, бессмысленно нанося беспрецедентный ущерб, преследуя небольшие тактические преимущества и удовлетворяя приступы злобы.”

Оглашая обвинительное заключение, министерство юстиции поблагодарило власти Украины, Грузии, Новой Зеландии, Южной Кореи и британские "разведывательные службы” — а также Google, Facebook и Twitter — за "значительное сотрудничество и помощь” в расследовании.

Напомним, то же самое” подразделение ГРУ "и Ковалев в частности ранее были обвинены специальным адвокатом Робертом Мюллером в якобы” вмешательстве " в американские выборы 2016 года.

 

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