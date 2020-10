Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений шестерым "офицерам российской военной разведки" в кибератаках на Грузию, Францию, Великобританию, ОЗХО, Украину и зимние Олимпийские Игры 2018 года.

В обвинительном заключении указаны имена:

.@TheJusticeDept says it's indicting 6 Russian government hackers allegedly part of the "Sandworm" team, run by Russian military intelligence GRU (specifically Unit 74455). Among other things, the unit was behind the hack of Ukraine's power grid in 2015. pic.twitter.com/1co5v5aAdk