Глава Нацразведки США: в истории с Байденом-младшим Россия ни при чём

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф опроверг утверждения о том, что якобы электронные письма с подробным описанием деловых отношений Хантера Байдена в Украине и Китае, когда его отец был вице-президентом, являются частью усилий России по вмешательству в выборы.
"Ноутбук Хантера Байдена не является частью какой-то российской дезинформационной кампании, — сказал Рэтклифф в интервью телеканалу Fox Business. - Разведывательное сообщество не верит в это, потому что нет разведданных, которые это подтверждают”.
Director of National Intelligence John Ratcliffe blasts Democrat Rep. Adam Schiff for leveraging a political narrative.
"Hunter Biden’s laptop is not part of some Russian disinformation campaign." pic.twitter.com/49SSjhfQuN— Steve Guest (@SteveGuest) October 19, 2020
Комментарии Рэтклифа были прямым опровержением утверждения конгрессмена Адама Шиффа, который ранее заявил — без каких-либо доказательств — что "история о сыне кандидата в президенты от Демократической партии идет из Кремля".
Рэтклифф обратился непосредственно к словам Шиффа, сказав:
"Забавно, что некоторые люди, которые больше всего жалуются на политизацию разведки, политизируют саму разведку.”
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