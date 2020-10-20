Глава Нацразведки США: в истории с Байденом-младшим Россия ни при чём

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф опроверг утверждения о том, что якобы электронные письма с подробным описанием деловых отношений Хантера Байдена в Украине и Китае, когда его отец был вице-президентом, являются частью усилий России по вмешательству в выборы.

"Ноутбук Хантера Байдена не является частью какой-то российской дезинформационной кампании, — сказал Рэтклифф в интервью телеканалу Fox Business. - Разведывательное сообщество не верит в это, потому что нет разведданных, которые это подтверждают”.

Director of National Intelligence John Ratcliffe blasts Democrat Rep. Adam Schiff for leveraging a political narrative. "Hunter Biden’s laptop is not part of some Russian disinformation campaign." pic.twitter.com/49SSjhfQuN — Steve Guest (@SteveGuest) October 19, 2020

Комментарии Рэтклифа были прямым опровержением утверждения конгрессмена Адама Шиффа, который ранее заявил — без каких-либо доказательств — что "история о сыне кандидата в президенты от Демократической партии идет из Кремля".

Рэтклифф обратился непосредственно к словам Шиффа, сказав: