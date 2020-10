Глава Нацразведки США: в истории с Байденом-младшим Россия ни при чём

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф опроверг утверждения о том, что якобы электронные письма с подробным описанием деловых отношений Хантера Байдена в Украине и Китае, когда его отец был вице-президентом, являются частью усилий России по вмешательству в выборы.

Director of National Intelligence John Ratcliffe blasts Democrat Rep. Adam Schiff for leveraging a political narrative.

"Hunter Biden’s laptop is not part of some Russian disinformation campaign." pic.twitter.com/49SSjhfQuN