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15 стран ЕС призвали Еврокомиссию защитить 5G

Группа из 15 европейских стран выразила обеспокоенность тем, что растущая популярность лжи и теорий заговора, связанных с беспроводными технологиями, "может помешать прогрессу ЕС в достижении его целей 5G".

15 стран ЕС призвали Еврокомиссию защитить 5G

В письме, направленном представителями стран в Еврокомиссию, выражается озабоченность по поводу "эскалации дезинформации" вокруг последствий воздействия электромагнитного поля (ЭМП) и технологии 5G, а также "возросшей активности движения против 5G по всему Европейскому Союзу".

"Мы призываем Европейскую комиссию работать с государствами-членами для осуществления мер по противодействию дезинформации в отношении ЭМП и 5G. ЕС должен принять активный, долгосрочный и системный подход в этой области", — говорится в документе.

Письмо подписано Португалией, Швецией, Финляндией, Чешской Республикой, Словакией, Австрией, Люксембургом, Польшей, Хорватией, Болгарией, Литвой, Латвией, Эстонией, Грецией и Кипром.

Напомним, беспроводная технология уже давно подвергается нападкам за то, что она, якобы, вызывает различные проблемы со здоровьем, начиная от рака и заканчивая болезнью Альцгеймера и депрессией.

В 2020 году список предполагаемых негативных последствий был дополнен ложными утверждениями о том, что 5G вызывает Covid-19. В результате по меньшей мере 77 телефонных вышек были сожжены по всей Великобритании в период с апреля по май.

В своем письме государства-члены ЕС утверждали, что эти "акты вандализма против телекоммуникационной инфраструктуры" препятствуют усилиям ЕС по "достижению его амбициозных целей 5G".

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