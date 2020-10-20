Польское ноу-хау: назови спортзал церковью и работай спокойно

После того, как правительством Польши были введены строгие карантинные меры по коронавирусу, начиная с четверга, тренажерный зал в Кракове нашел способ работать, объявив себя церковью.

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"Поскольку занятия фитнесом не могут функционировать, начиная с сегодняшнего дня наш клуб начнет проводить религиозные собрания" Церкви здорового тела", — написала Марта Джамроз, менеджер Atlantic Sports Fitness в соцсетях.

Джамроз заверила членов фитнес-клуба, что "все идет в соответствии с законом:

Согласно новым правилам, в Варшаве, церкви ограничены одним человеком на четыре квадратных метра в "желтых" зонах и семью квадратными метрами в "красных" зонах, а спортивные залы, бассейны и аквапарки должны быть закрыты.

По состоянию на понедельник вся Польша была объявлена "желтой" зоной, в то время как большинство городов — на долю которых приходится около 70 % населения страны — были объявлены "красными" зонами, включая Краков.

Джамроз говорит, что ее спортзал борется не только за здоровье своих членов, но и за выживание, работу персонала и свободу выбора.

"Мы здесь для вас, и без вас нет нас", — написала она в Facebook.

К слову, по данным газеты Gazeta Wyborcza, на сегодняшнее утро в Польше было зарегистрировано 8099 новых случаев заболевания коронавирусом и 91 смерть.