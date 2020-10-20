Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Греция удлинит стену на турецкой границе, чтобы блокировать мигрантов
Россияне не против, чтобы камеры вычисляли контакты больных COVID
В России учёные создали биоматериал для лечения остеопороза
Массовая вакцинация от COVID в Москве начнётся в декабре
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы, доказало тщетность ультиматумов
Северокорейские хакеры атакуют российский ВПК
В Москве упавшее зеркало убило трёхлетнего ребёнка
В Петербурге перевернулся микроавтобус с детьми
В Петербурге офицер торговал военными билетами

Польское ноу-хау: назови спортзал церковью и работай спокойно

После того, как правительством Польши были введены строгие карантинные меры по коронавирусу, начиная с четверга, тренажерный зал в Кракове нашел способ работать, объявив себя церковью.

Польское ноу-хау: назови спортзал церковью и работай спокойно. краков
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

"Поскольку занятия фитнесом не могут функционировать, начиная с сегодняшнего дня наш клуб начнет проводить религиозные собрания" Церкви здорового тела", — написала Марта Джамроз, менеджер Atlantic Sports Fitness в соцсетях.

Джамроз заверила членов фитнес-клуба, что "все идет в соответствии с законом:

Согласно новым правилам, в Варшаве, церкви ограничены одним человеком на четыре квадратных метра в "желтых" зонах и семью квадратными метрами в "красных" зонах, а спортивные залы, бассейны и аквапарки должны быть закрыты.

По состоянию на понедельник вся Польша была объявлена "желтой" зоной, в то время как большинство городов — на долю которых приходится около 70 % населения страны — были объявлены "красными" зонами, включая Краков.

Джамроз говорит, что ее спортзал борется не только за здоровье своих членов, но и за выживание, работу персонала и свободу выбора.

"Мы здесь для вас, и без вас нет нас", — написала она в Facebook.

К слову, по данным газеты Gazeta Wyborcza, на сегодняшнее утро в Польше было зарегистрировано 8099 новых случаев заболевания коронавирусом и 91 смерть.

Последние материалы
Трамп: США исключат Судан из списка спонсоров терроризма за $335 млн
Греция удлинит стену на турецкой границе, чтобы блокировать мигрантов
Россияне не против, чтобы камеры вычисляли контакты больных COVID
В России учёные создали биоматериал для лечения остеопороза
Массовая вакцинация от COVID в Москве начнётся в декабре
Крутаков: "Масочный режим — ма﻿шина для нагнетания психоза"
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы, доказало тщетность ультиматумов
Северокорейские хакеры атакуют российский ВПК
Роль Турции в Карабахе
"Пояс хаоса" против российской "мягкой силы": как сводят на нет устремления РФ за рубежом
Популярное
Новости Украины
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса

Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.

От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Наука и техника
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила размером зарплаты в театре
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус назвала роль, за которую ей стыдно
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Психотерапевт рассказал, как исключить расстрелы граждан 18-летними убийцами
Брежневский застой или апогей социализма?
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Михаил Хазин на грани фола
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Причины очередного киргизского бунта
Украине предрекли потерю территорий из-за глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Трамп пошутил, что может сбежать из США в случае проигрыша Байдену
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
В 2020 году продажи шампанского в России выросли на 8,3%
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников