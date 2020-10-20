Моралес поклялся рано или поздно вернуться в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил о своем намерении вернуться в страну после того, как его союзник-социалист Луис Арсе в воскресенье одержал победу на президентских выборах в стране.

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Буэнос-Айресе Моралес заявил, что будет рад вернуться на родину.

"Рано или поздно мы вернемся в Боливию, это не обсуждается. Я очень хочу вернуться в Боливию. Это вопрос времени", — сказал он, не называя никаких сроков своего возможного возвращения.

К слову, окончательные результаты выборов пока не объявлены, но по данным экзит-поллов кандидат от Движения за социализм (МАС) Луис Арсе получил около 52% голосов.

Его ближайший конкурент, кандидат от центристской коалиции Comunidad Ciudadana Карлос Меса, получил всего 31%.

Меса уже смирился со своим поражением, заявив, что он и его коалиция "верят в демократию."

Напомним, как ранее сообщала "Правда.Ру", Эво Моралес ушел с поста президента под давлением военных. Оппозиция заявила, что в ходе выборов 2019 года было выявлено множество нарушений.

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