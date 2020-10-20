Трамп: США исключат Судан из списка спонсоров терроризма за $335 млн

Судан будет исключён из списка государств-спонсоров терроризма, как только выплатит $335 млн компенсации жертвам нападений "Аль-Каиды" на посольства США.

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С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Как сообщил хозяин Белого дома в своём Twitter, США и Судан уже "достигли соглашения о выплате".

Трамп назвал это "большим шагом" для Судана и сказал, что американский народ наконец-то "получит давно заслуженное правосудие".

Буквально через несколько минут после того, как Трамп сделал свое заявление, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок также вышел в Twitter и поблагодарил американского лидера.

"Мы с нетерпением ожидаем вашего официального уведомления Конгрессу об отмене назначения Судана государством-спонсором терроризма, который слишком дорого обошелся Судану", — написал он, назвав присутствие своей страны в пресловутом списке "самым тяжелым наследием ее предыдущего режима".

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