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Трамп: США исключат Судан из списка спонсоров терроризма за $335 млн

Судан будет исключён из списка государств-спонсоров терроризма, как только выплатит $335 млн компенсации жертвам нападений "Аль-Каиды" на посольства США.

Трамп: США исключат Судан из списка спонсоров терроризма за 5 млн. твит Трампа
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Как сообщил хозяин Белого дома в своём Twitter, США и Судан уже "достигли соглашения о выплате".

Трамп назвал это "большим шагом" для Судана и сказал, что американский народ наконец-то "получит давно заслуженное правосудие".

Буквально через несколько минут после того, как Трамп сделал свое заявление, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок также вышел в Twitter и поблагодарил американского лидера.

"Мы с нетерпением ожидаем вашего официального уведомления Конгрессу об отмене назначения Судана государством-спонсором терроризма, который слишком дорого обошелся Судану", — написал он, назвав присутствие своей страны в пресловутом списке "самым тяжелым наследием ее предыдущего режима".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Судан был внесён в список стран-спонсоров терроризма в 1993 году после того, как США обвинили тогдашнего лидера страны Омара аль-Башира в поддержке различных военизированных группировок, таких как "Хезболла*".
  • Включение в этот список не позволило Хартуму получить доступ к иностранной финансовой помощи и механизмам облегчения долгового бремени.
  • Аль-Башир был свергнут в результате военного переворота в прошлом году после массовых протестов, и во главе его было поставлено переходное правительство во главе с Хамдоком. Новые власти срочно нуждаются в иностранной помощи для восстановления экономики страны после политических потрясений.
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