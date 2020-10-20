Трамп: США исключат Судан из списка спонсоров терроризма за $335 млн

Судан будет исключён из списка государств-спонсоров терроризма, как только выплатит $335 млн компенсации жертвам нападений "Аль-Каиды" на посольства США.
С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
Как сообщил хозяин Белого дома в своём Twitter, США и Судан уже "достигли соглашения о выплате".
Трамп назвал это "большим шагом" для Судана и сказал, что американский народ наконец-то "получит давно заслуженное правосудие".
Буквально через несколько минут после того, как Трамп сделал свое заявление, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок также вышел в Twitter и поблагодарил американского лидера.
"Мы с нетерпением ожидаем вашего официального уведомления Конгрессу об отмене назначения Судана государством-спонсором терроризма, который слишком дорого обошелся Судану", — написал он, назвав присутствие своей страны в пресловутом списке "самым тяжелым наследием ее предыдущего режима".
ДЛЯ СПРАВКИ
Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.