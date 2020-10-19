Трамп считает армян "хорошими людьми" и отличными бизнесменами

Президент США Дональд Трамп рассказал, что считает армян "хорошими людьми" и замечательными бизнесменами.

Такое заявление американский лидер сделал на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, где идут боевые действия за независимость региона от Азербайджана. Карабах поддерживает Армения.

Также Трамп заявил, что с начала обострения конфликта замечал по всей территории США много армянских флагов. Самое большое их количество он видел в Калифорнии.