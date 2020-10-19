Президент США Дональд Трамп рассказал, что считает армян "хорошими людьми" и замечательными бизнесменами.
Такое заявление американский лидер сделал на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, где идут боевые действия за независимость региона от Азербайджана. Карабах поддерживает Армения.
Также Трамп заявил, что с начала обострения конфликта замечал по всей территории США много армянских флагов. Самое большое их количество он видел в Калифорнии.
"Армяне — они хорошие люди. Они отличные бизнесмены к тому же. Наряду с латиноамериканцами они тоже отличные бизнесмены", — отметил Трамп.
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