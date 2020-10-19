Ещё недавно основным экспортёром газа в Турцию выступала Россия, однако ситуация быстро изменилась, когда не турецкий рынок вышли компании из Ирана, Катара и Алжира.
Сейчас доля российского газа сократилась до 10%. Однако и от этого президент Турции Реджеп Эрдоган готов отказаться. Об этом он заявил сам после того как в Чёрном море были найдены залежи природного газа.
По оценкам турецких специалистов, на дне моря залегает около 85 миллиардов кубометров газа. Сейчас уже началась разработка месторождения, приблизительная дата начала добычи — 2023 год.
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