Турция готовится отказаться от российского газа

Ещё недавно основным экспортёром газа в Турцию выступала Россия, однако ситуация быстро изменилась, когда не турецкий рынок вышли компании из Ирана, Катара и Алжира.

Сейчас доля российского газа сократилась до 10%. Однако и от этого президент Турции Реджеп Эрдоган готов отказаться. Об этом он заявил сам после того как в Чёрном море были найдены залежи природного газа.

По оценкам турецких специалистов, на дне моря залегает около 85 миллиардов кубометров газа. Сейчас уже началась разработка месторождения, приблизительная дата начала добычи — 2023 год.