Пашинян и Алиев согласны провести переговоры в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее в российской столице уже встречались министры иностранных дел Азербайджана и Армении, которые договорились о введении перемирия с 10 октября. Режим прекращения огня был неоднократно нарушен и не соблюдается.

Азербайджанский лидер выразил готовность приехать в Москву на встречу с Пашиняном.

"В данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того как власть в Армении перешла в руки условного "Сороса", такие контакты прекратились", — заявил Алиев.

Повторное перемирие вступило в силу с 18 октября, однако и оно вскоре было нарушено. Стороны традиционно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.